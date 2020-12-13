تجاوزت الـ30 مليون دولار.. الكويت تعلن عن إيرادات إقامة الوافدين لديها

أفادت وسائل إعلام محلية كويتية بأن الموازنة العامة لدولة الكويت قد تحقق خلال العام المالي الحالي 2020-2021 9.6 مليون دينار (نحو 31.5 مليون دولار)، تصنف كإيرادات من رسوم إقامات الوافدين.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن بيانات رسمية، أن إجمالي الرسوم المتوقع تحصيلها، يتضمن أن تحقق الكويت إيرادات تقدر بـ 3.35 مليون دينار (حوزالي 11 مليون دولار) من رسوم إقامات العمالة المنزلية ممن يقيمون في البلاد وفقًا لقانون الإقامة مادة 20.

أما رسوم الالتحاق بعائل والتي يتم تحصيلها من المقيمين المقيمين نظير إقامة زوجاتهم وأبنائهم أو ذويهم معهم وفق المادة 22، فيتوقع أن تحقق 6.25 مليون دينار (20.5 مليون دولار)، بحسب المصدر ذاته.

ويبلغ عدد العاملين في المنازل بالكويت، 744.2 ألف عامل، ينحصر نحو 92% منهم في 4 جنسيات رئيسية، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وتصل نسبة الهنود العاملين في المنازل بالكويت 47.4%، مقابل 21.4% من الفلبين، و12% من بنغلاديش، و10.9% من دولة سريلانكا.

وأمس السبت، أفادت صحيفة السياسة الكويتية بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويتي، اقترحت نصا يلزم مجلس الوزراء بـ" تحديد نسبة "كوتا" لكل جالية لا تتجاوز 10 في المئة من عدد الكويتيين، مع ما يتطلبه ذلك من إلزام وزارة الداخلية بإيقاف منح الإقامات لأي جالية تتجاوز هذه النسبة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك خلال ثلاث سنوات".