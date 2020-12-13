عثر عليها أمام سفارة القاهرة بالكويت.. مصري يعيد 3 آلاف دينار لصاحبها

قدم الشاب المصري تامر حبيب مثالًا في الأمانة والشهامة عندما عثر على حقيبة بها مبلغ 3000 دينار أمام القنصلية المصرية، ولم يتردد للحظة في الإعلان عنها حتى وصلت إلى صاحبها الذي اتضح أنه مندوب جمع إيجارات.

وتواصلت صحيفة الراي الكويتية مع الشاب تامر حبيب ابن محافظة المنوفية ( شمال مصر)، وقال: «بمجرد عثوري على الحقيبة فوجئت بمبلغ ثلاثة آلاف دينار في داخلها، فسارعت إلى الإعلان عنها عبر حسابي في أحد المواقع وتركت رقم هاتفي حتى أتواصل مع صاحب هذه الأمانة».

وأضاف أن صاحب الحقيبة ولله الحمد تواصل معي، وتبين أنه يعمل مندوبًا لجمع إيجارات أحد العقارات، وقد سلمته حقيبته، بعد التأكد من أنها تخصه وأدلى بأوصافها.

وتابع الشاب تامر حبيب «لم أفعل سوى الواجب وما يمليه عليّ ضميري فكل شيء زائل... ولن يبق سوى العمل الصالح في ميزان أعمالنا، وأحمد الله على أداء الأمانة لصاحبها، وأشكر كل من ساهم في مساعدتي على ذلك».