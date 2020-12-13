رئيس وزراء بريطانيا يكشف موقف مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ما زالا بعيدين عن بعضهما البعض بشأن القضايا الرئيسية في محادثات التجارة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لذا يجب أن يستعد الناس لعدم التوصل إلى اتفاق في 31 ديسمبر.

وقال جونسون في بيان متلفز:"أخشى أننا ما زلنا بعيدين للغاية بشأن بعض الأشياء الرئيسية، ولكن حيثما توجد حياة هناك أمل، سنواصل الحديث لنرى ما يمكننا القيام به، ومن المؤكد أن المملكة المتحدة لن تبتعد عن المحادثات" وأضاف "يجب أن أكرر الشيء الأكثر احتمالا الآن هو بالطبع أنه يتعين علينا الاستعداد لشروط منظمة التجارة العالمية ، شروط أستراليا"

وتابع "يسعدنا دائمًا التحدث وإحراز تقدم حيثما نستطيع، أعتقد كما أقول، أن هناك صفقة يتعين القيام بها إذا أراد شركاؤنا القيام بذلك ، لكننا ما زلنا بعيدين للغاية بشأن هذه القضايا الرئيسية" واستطرد "كررت عرضي، وهو، إذا كان من الضروري التحدث إلى عواصم أخرى، فأنا سعيد جدًا للقيام بذلك، والمفوضية عازمة جدا على إبقاء المفاوضات على الطريقة التي تم بها، بيننا وبين اللجنة، ولا بأس بذلك". واضاف "أفضل ما يمكن فعله الآن للجميع، هو متابعة جميع الأعمال التي تم إنجازها على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، وكمية هائلة من التحضير في موانئنا، في كل مكان عبر المملكة المتحدة، والاستعداد للتجارة وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية". واستطرد "هناك وضوح وبساطة في هذا النهج له مميزاته الخاصة، لم يكن هذا هو المكان الذي أردنا الوصول إليه، ولكن إذا كان علينا أن ننتهي بهذا الحل، فإن المملكة المتحدة أكثر من مستعدة". وواصل "أعتقد أن المملكة المتحدة يجب أن تواصل المحاولة ... سنواصل المحاولة، وسنحاول بكل قلوبنا وأن نكون مبدعين قدر الإمكان ولكن ما لا يمكننا فعله هو التنازل عن الطبيعة الأساسية لما يدور حوله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتي تتمثل في قدرتنا على التحكم في قوانيننا ، والتحكم مصائد الأسماك لدينا" وأردف "الأمر بسيط للغاية، أعتقد أن أصدقائنا يفهمونه و ... ما زلنا على استعداد للتحدث والاستمرار في القيام بذلك، ولكن في غضون ذلك ، دعونا نستعد لخيار منظمة التجارة العالمية" وتابع جونسون قائلا: إذا كانت أورسولا متفائلة، فهذا رائع، بقدر ما أستطيع أن أرى، فهناك بعض القضايا الخطيرة والصعبة للغاية التي تفصل حاليًا المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

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