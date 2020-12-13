آخر فرصة.. حلفاء ترامب يخططون للاعتراض على نتائج تصويت الهيئة الانتخابية

تجتمع الهيئة الانتخابية الأمريكية رسميًا وتدلي بأصواتها يوم الاثنين، وبذلك تقترب خطوة واحدة من الانتهاء من نتائج انتخابات 2020 بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب، الذي يتخلف عن منافسه جو بايدن 232 صوتًا انتخابيًا مقابل 306، ورفض التنازل عن السباق، مدعيًا ​​حدوث تزوير واسع النطاق في ساحات المعارك الرئيسية.

ويخطط حلفاء متحمسون للرئيس ترامب بقيادة النائب الجمهوري في ولاية ألاباما، مو بروكس، للاعتراض على نتائج حصيلة تصويت الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر عندما يجتمع الكونجرس للمصادقة على النتائج رسميًا في 6 يناير.

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وقال بروكس عن الخطة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز في مقال نُشر يوم الأحد: "لدينا بموجب الدستور دور أعلى من دور المحكمة العليا ، أكثر من أي قاضي محكمة فيدرالية، أكثر من أي قاضي محكمة في الولاية".

"ما نقوله يذهب، هذا هو الحكم النهائي"، كما اقترح عضو الكونجرس، مضيفًا أن هدفه الأول كان" إصلاح نظام انتخابي أمريكي معيب بشدة يسمح بسهولة بتزوير الناخبين وسرقة الانتخابات.

ومن المزايا المحتملة من تحقيق هذا الهدف أن دونالد ترامب سيفوز بالهيئة الانتخابية رسميًا ، كما أعتقد أنه فعل ذلك في الواقع إذا عدت الأصوات المشروعة فقط للمواطنين الأمريكيين المؤهلين واستبعدت جميع الأصوات غير القانونية ".

وبحسب ما ورد يخطط بروكس وحلفاؤه لتحدي الناخبين في خمس ولايات ساحرة للمعركة: أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن ، مع اعتراض أحد أعضاء الكونجرس لإثارة نقاش رسمي إذا قام أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالتوقيع.

وإذا حدث ذلك، فسيقوم مجلسا النواب والشيوخ بإجراء مداولات لمدة ساعتين لكل منهما.

ويمكن إزالة أصوات الناخبين من كل ولاية من الولايات المتنازع عليها من الحصيلة إذا وافق كل من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على القيام بذلك.

ونظرًا لتوازن القوى الحالي في الكونجرس، والتكرار التاريخي لموافقة مجلسي الكونجرس على استبعاد حصيلة ولاية متنازع عليها (كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في القرن التاسع عشر)، من المتوقع على نطاق واسع أن يفشل التحدي الذي يواجهه بروكس والشركة.

ومع ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يُلقى فيها تحدٍ رمزي.

وفي أعوام 2001 و2005 و2017، أعرب النواب الديمقراطيون في مجلس النواب عن احتجاجهم على انتخاب رئيس جمهوري من خلال تصعيد تحديات مماثلة، تم إسقاط كل واحد منهم قبل الذهاب إلى أي مكان.

ومع ذلك، وفقًا لأستاذ القانون الدستوري بجامعة ولاية أوهايو، الدكتور إدوارد ب. فولي، إذا وافق أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري على تحدي بروكس، فقد يضمن ذلك وجود سحابة من المشاحنات الحزبية معلقة على بايدن لسنوات.

وكان بروكس قد أخبر فوكس نيوز سابقًا أنه يمكن مواجهة التحدي عبر قانون الفرز الانتخابي لعام 1887، وهو قانون تم سنه في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها لعام 1876.

ويوم الاثنين، سيجتمع ناخبو الهيئة الانتخابية من جميع الولايات الأمريكية الخمسين للإدلاء بأصواتهم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمنح العملية الفوز لبايدن.

في أعقاب التصويت في 3 نوفمبر، رفعت حملة ترامب عشرات القضايا أمام المحاكم في ولايات ساحات القتال الرئيسية، مستشهدة بمخالفات مزعومة تتراوح من مقالب التصويت الجماعي إلى طرد المراقبين من غرف العد والادعاء أن لديها "مئات ومئات" من الشهادات المشفوعة بيمين.

وتم رفض القضايا على نطاق واسع، حيث رفعت ولاية تكساس لاحقًا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا متهمة ولايات جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بانتهاك قوانين الهيئات التشريعية الخاصة بها من خلال تغييرات اللحظة الأخيرة لقواعد الانتخابات للسماح بأعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع غير الآمنة بالبريد.

وألغت المحكمة العليا رسميًا قضية تكساس يوم الجمعة، معلنة أن الولاية فشلت في إظهار "مصلحة معترف بها قضائيًا في الطريقة التي تجري بها ولاية أخرى انتخاباتها".