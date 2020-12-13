ميركل تفجر مفاجأة عن موعد التطعيم ضد كورونا في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من ترخيص اللقاح من قبل المنظم، ومن المتوقع حدوثه في نهاية ديسمبر الجاري.

وأضافت المستشارة الألمانية قائلة في بيان اليوم الأحد "لدينا وكالة الأدوية الأوروبية لتقييم سلامة اللقاح، ونريد أن يتم ذلك بدقة، دون ضغوط سياسية.

وتابعت أن القرار بشأن الموافقة على اللقاح سيتم اتخاذه قبل 29 ديسمبر، واليوم هو 13 ديسمبر، لذلك علينا الانتظار قليلًا.

واستطردت: من المحتمل أن يحدث هذا قبل ذلك بقليل، ولكن في موعد أقصاه 29 ديسمبر، سيبدأ التسليم إلى جميع الدول الأوروبية فورًا بعد ذلك وستكون هناك فرصة لبدء التطعيم في يناير "

وجاءت بيان ميركل عقب مشاورات مع رؤساء المناطق الألمانية، وبحسب المستشارة، فإن "التطعيم سيبدأ بعد أيام قليلة من الموافقة".