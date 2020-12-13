قراصنة يسرقون معلومات حساسة من موقع وزارة الخزانة الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن موقع وزارة الخزانة الأمريكية تعرض منذ لحظات لهجمات قرصنة مدعومة من حكومة دولة أجنبية.

وقالت الوكالة إن القراصنة تمكنوا من سرقة معلومات من الوزارة ووكالة أمريكية أخرى مسئولة عن تحديد سياسات الولايات المتحدة عبر الإنترنت.

واليوم الأحد، تعرضت عشرات الشركات الإسرائيلية لهجمات قرصنة عديدة وذلك عد نحو أسبوعين من هجوم قراصنة على شركة تأمينات إسرائيلية وتسريب معلومات العملاء.

وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية إن قراصنة نشروا على موقع تويتر أنهم شنوا "هجوم فدية" باسم Pay2Keyعلى شركة "هابانا لابس" التابعة لشركة "إنتل" إسرائيل، والمتخصصة في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت القناة أن الحديث يدور عن مجموعة هجومية تستغل خدمة تتيح الاتصال عن بعد وإدارة أجهزة الكمبيوتر لاختراق أنظمة الشركات.

وأضافت أن القراصنة نشروا على تويتر معلومات أولية من شركة "هابانا لابس" تتضمن المخطط التدفقي (خارطة سير المعلومات) وكود الأنظمة التي تطورها الشركة، وهي المعلومات التي تشير إلى قدرتهم على الوصول إلى أكثر مكتبات الشركة سرية.