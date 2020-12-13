البحرين: ممارسات قطر الاستفزازية سلوك عدائي

أدان مجلس الشورى البحريني، اليوم الأحد، الممارسات القطرية الاستفزازية تجاه مواطني المملكة، واصفًا تلك التصرفات بأنها تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين والأعراف الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بيان أصدرته اللجنة، قوله: " الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبنائها الذين يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين، مؤكدة أن البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين".

وأضاف البيان: "التعديات المستمرة على المواطنين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.

وأمس السبت، احتجزت البحرية القطرية طرادا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من 3 أفراد.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اتهمت خفر السواحل القطري الشهر الماضي بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين داخل المياه القطرية.