لأول مرة منذ 1 نوفمبر.. إيران تسجل معدلا أقل من 8000 إصابة كورونا جديدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما السادات لاري، اليوم الأحد، إن إيران تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا المستجد كوفيد - 19، حيث تم تسجيل 7451 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وخلال ظهورها على قناة إيرين، أشارت المتحدثة إلى أن العدد الإجمالي لحالات كورونا كوفيد 19 في إيران وصل إلى 1108269.

وبحسب السادات لاري، فقد توفي 247 شخصًا بسبب الإصابة خلال اليوم الماضي، مع ارتفاع عدد القتلى في البلاد إلى 52196.

وأضافت المتحدثة أن ما لا يقل عن 812270 إيرانيا شُفي من العدوى.

في 21 نوفمبر ، قدمت إيران خطة استجابة جديدة لـ كوفيد 19، والتي تنص على تقسيم البلاد وفقًا لمعدل الإصابة إلى مناطق برتقالية وصفراء وحمراء، وفرض قيود مختلفة، بما في ذلك حظر التجول.

في 28 نوفمبر ، أبلغت إيران عن 14051 إصابة يومية جديدة وهي أعلى زيادة يومية في حالات COVID-19 في البلاد. بعد ذلك ، بدأ انتشار العدوى في التباطؤ. وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، أكدت إيران 9594 حالة جديدة يوم السبت.