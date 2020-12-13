شروط الإقامة في دبي | أنواع الإقامة والتأشيرات

شروط الإقامة في دبي ليست واحدة وإنما تختلف حسب نوع الإقامة، فهناك أنواع متعددة من الإقامات داخل الإمارات لكل منها شروط معينة ومجموعة من الوثائق المطلوبة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

أنواع الإقامة في دبي

شروط الإقامة في دبي تتوقف على نوع الإقامة وعلى مدتها ومن أنواع الإقامات التي تطرحها الإمارات التالي:

تأشيرة العمل وكفالة الشركات

إذا كنت ترغب في العمل داخل الإمارات فلابد أن تحصل على تأشيرة العمل من أجل ممارسة العمل داخل الدولة بشكل امن وغير مخالف.

مدة التقديم: يتم الحصول على هذه التأشيرة خلال 5 أيام عمل.

في حالة عمل أحد الزوجين في دبي يمكن أن يقوم أحد الأطراف باستقدام الطرف الأخر والإقامة في دبي من خلال الحصول على هذه التأشيرة. ولكن يشترط في ذلك أن يكون الطرف المقيم في دبي مقيم إقامة كاملة وسارية.

تأشيرة عمل الزوجينتأشيرة مستثمر

هي نوع من الإقامات التي تمكن المستثمر من ممارسة بعض النشاطات الاقتصادية داخل الإمارات، ومن هذا النوع من التأشيرات توجد أنواع أخرى وذلك على حسب نوع المستثمر.

تأشيرة العمل الحر

هناك أعداد كبير من العمال الذين يرغبون في العمل في دبي ولكنهم ليسوا أصحاب أعمال أو مستثمرين ومن ثم لابد أن يقوموا باستيفاء جميع شروط الإقامة في دبي الخاصة بهذا النوع.

تأشيرة سياحة

يمكنك الإقامة في دبي من خلال الحصول على تأشيرة السياحة وتعتبر من أسهل أنواع التأشيرات التي لا تحتاج إلى أوراق كثيرة من أجل الحصول عليها.

يمكن للجميع الحصول على الإقامة في دبي على اختلاف أنواعها ولكن هناك مجموعة من الفحوصات والتي يطلق عليها شروط الإقامة في دبي لابد من اجتيازها أولا. يجب على المتقدم اجتياز الفحوصات الطبية من أجل التأكد من سلامته البدنية. الحصول على الموافقة الأمنية من قبل الجهات المعنية.

شروط الإقامة في دبيصلاحية الإقامة في دبي

عادة ما تتراوح صلاحية الإقامة في دبي من سنتين إلى خمس سنوات ولكن مع التعديلات التي أجريت مؤخرا أصبحت تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات لفئات معينة.

في الختام لابد من معرفة أن الأوراق الرسمية التي تحددها الإمارات من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة تعتبر من شروط الإقامة في دبي ولابد من تقديمها إلى الجهات المعنية.