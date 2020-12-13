متى يتم إلغاء الإقامة في الإمارات يعتبر من الأمور التي يتساءل حولها الكثير من المقيمين في الإمارات فهناك مجموعة من الحالات التي يتم بها إلغاء الإقامة تلقائيا وهناك حالات أخرى تكون عملية الإلغاء حسب رغبة المقيم.

إلغاء الإقامة في الإمارات

في حالة رغبة المقيم داخل الأراضي الإماراتية إلغاء الإقامة لأي سبب فإن هذا يتم من خلال القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتمثل في التالي:

تقديم طلب من قبل الكفيل الخاص به إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من أجل إلغاء الإقامة.

تقديم كافة الأوراق اللازمة من أجل إلغاء الإقامة.

مؤخرا وفرت الحكومة عملة طلب إلغاء الإقامة من خلال المنصات الإلكترونية مما يسهل القيام بهذه العملية وتتم في أسرع وقت.

يعتبر من الأسباب التي يمكن من خلالها الإجابة عن متى يتم إلغاء الإقامة في الإمارات في حالات الرغبة في تغير الوظيفة أو إنهاء الإقامة وعودة المقيم إلى دولته.

إلغاء الإقامة بشكل تلقائي

هناك مجموعة من الحالات التي تقوم فيها الدولة بإلغاء الإقامة بشكل تلقائي ومنها التالي:

في حالة بقاء الفرد خارج الإمارات لمدة تزيد عن 6 أشهر. في حالة قيام العامل بمغادرة الدولة بدون الحصول على إذن من جهة العمل أو إنهاء عقد العمل.

رسوم إلغاء الإقامة في الإمارات

في إطار الحديث عن متى يتم إلغاء الإقامة في الإمارات لابد من ذكر رسوم إلغاء التأشيرة وهذا ينقسم إلى قسمين:

في حالة قيام الدولة بإلغاء التأشيرة تلقاء.

في هذه الحالة لا يتم تحصيل رسوم من قبل المقيم وتكتفي الدولة بإلغاء تأشيرة الإقامة فقط.

في حالة رغبة المقيم في إلغاء الإقامة.

عادة ما تتراوح هذه الرسوم من 100 إلى 200 درهم إماراتي، كما أن هناك رسوم إضافية تختلف على حسب المكان إلي يلجأ إليه المتقدم.

حيث أن رسوم إلغاء الإقامة من المنصات الإلكترونية تكون أعلي من رسوم الإلغاء من مكاتب البريد.

فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات

تقوم الدولة بإعطاء الشخص شهر من تاريخ إصدار إلغاء الإقامة من أجل تهيئة أوضاعه أما بترك الدولة أو الحصول على تأشيرة جديدة.

في الختام وبعد ذكر متى موعد إلغاء الإقامة في الإمارات لابد من الحرص على عدم التعرض لإلغاء الإقامة تلقائي من الدولة لما يترتب على ذلك من أضرار فيما بعد.