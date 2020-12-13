المستندات المطلوبة لتجديد اقامة عامل في الإمارات والتي تعد من أهم أمور الإقامة الأساسية لأي وافد، وذلك لمن لديهم رغبة في المعيشة والعمل بها، وعندما يقوم الوافد بالحصول عليها، يتمتع بالكثير من الخدمات والمميزات.

المستندات المطلوبة لتجديد اقامة عامل في الإمارات بالقطاع العام

هناك بعض المستندات اللازمة استيفاؤها لتجديد الإقامة للعامل أو الموظف بالقطاع العام وهي ما يلي:

نموذج طلب التجديد، وسداد رسومها.

صورة شخصية واحدة للمكفول، عليها ختم وتوقيع الكفيل.

أصل جواز السفر.

عمل فحص طبي، وتقديم أصل نتيجته معتمدة من وقاية المجتمع، أو وزارة الصحة أو الهيئة الصحية، ويجب أن تكون سارية.

تقديم أصل التأمين الصحي.

استمارة تسجيل الهوية، معتمد من هيئة الهوية. المستندات المطلوبة لتجديد إقامة موظف بالإمارات بالقطاع الخاص

غير أن للموظف بالقطاع الخاص، هناك العديد من المستندات المطلوبة لتجديد اقامة عامل في الإمارات والمتمثلة فيما يلي:

تقديم صورة تكون سارية، للبطاقة الخاصة بالمنشأة.

تقديم صورة تكون سارية للرخصة التجارية.

تقديم صورة البطاقة، وفي حالة بلوغ الطالب سن الستين فأكثر،

يقوم بتقديم صورة إيصال تكون حديثة، من تجديد البطاقة الخاصة بعمله.

تقديم صورة شخصية.

أصل التأمين الصحي للتقدم.

تقديم استمارة تسجيل الهوية الخاصة بالمتقدم، معتمدة من هيئة الهوية.

الإجراءات اللازمة للحصول على إقامة العمل بالإمارات

هناك بعض من الخطوات اللازمة لتجد إقامة العمل بالإمارات والتي كالتالي:

يلزم إحضار الموافقة من وزارة الموارد البشرية، ومنح تصريح العمل باعتبارك عامل في الدولة. يلزم تأشيرة الدخول تكون على اعتبار المتقدم موظف، عن طريق الإدارة العامة الخاصة بإقامة وشؤون الأجانب. يلزم أن تكون هذه التأشيرة صالحة على الأقل شهرين، وذلك من تاريخ حصول المتقدم عليها. وعندما يكون المتقدم يقوم بهذه الإجراءات، يكون صاحب العمل، قد انتهى من الإجراءات الحصول على إقامة المكفول، ويكون ذلك في خلال فترة شهرين بالتمام. عمل فحص الطبي. بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم. بطاقة العمل داخل الإمارات. الختم بتأشيرة الإقامة، وذلك على الجواز. بعد ذلك من الممكن أن يحصل المكفول على كفالة، لجميع عائلته كعامل، ولكن طبقاً لشروط معينة، تقوم بوضعها الدولة.

المستندات المطلوبة لتجديد اقامة عامل في الإمارات هي كافة الأوراق اللازمة لتجديد إقامة العامل سواء بالقطاع الخاص أو العام، وفقاً للعديد من الشروط والمتطلبات.