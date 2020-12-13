لقاح كورونا.. تفاصيل "اليوم التاريخي" في الولايات المتحدة

في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع اللقاح على الإطلاق في الولايات المتحدة، انطلقت قافلة شاحنات محملة بحاويات تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مصنع شركة فايزر للأدوية في ولاية ميشيغان الأميركية في الساعة السادسة والنصف صباحا تقريبا اليوم الأحد.

وأظهر بث تلفزيوني من المصنع الواقع في كالامازو عمالا يضعون الأقنعة ينقلون علبا من الكرتون في حجم علب البيتزا تحتوي على أمبولات اللقاح من صندوق تجميد (فريزر) ويضعونها في مبردات زرقاء كبيرة قبل تعبئتها في صناديق ووضع شعار الشركة عليها.

وصفق العمال وأطلقوا الصفارات عندما تم نقل الصناديق الأولى نحو الشاحنات المنتظرة.

وتأتي اللحظة التي طال انتظارها مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وسوف يستغرق الأمر شهورا قبل أن يتمكن معظم سكان البلاد من الحصول على اللقاح.

وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع أول 2.9 مليون جرعة في 64 ولاية ومقاطعة ومدينة رئيسية، بالإضافة إلى خمس وكالات اتحادية.

وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية تتولى تنسيق جهود التوزيع، تحتفظ الولايات بالقرار النهائي بشأن من سيحصل على الجرعات الأولى. وسترسل الحكومة الشحنات الأولى إلى أكثر من 600 موقع.

وكانت السلطات الأميركية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.

تفاصيل عملية "راب سبيد"

قال الدكتور منصف السلاوي كبير مستشاري عملية "راب سبيد"، الأحد، إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم مئة مليون شخص بلقاح كورونا بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف السلاوي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الحالي، والتي ستشمل لقاح شركة فايزر المصرح به للتو ولقاح تطوره شركة مودرنا والمتوقع أن يحصل على موافقة طارئة مماثلة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف السلاوي أنه سيتم توزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير، ونفس العدد من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.

وقال "نعمل مع فايزر لمواصلة مساعدتهم ودعمهم لتحقيق هدف إمدادنا بمئة مليون جرعة أخرى في الربع الثاني من العام".