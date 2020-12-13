فيديو.. الشرطة تعتقل رجلا صعد "فوق جناح الطائرة"

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن السلطات في مدينة لا س فيغاس أوقفت رجلا واقتادته إلى الحبس الاحتياطي بعدما صعد على جناح طائرة لشركة ألاسكا إيرلاينز في مطار لاس فيغاس.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة كانت تستعد للإقلاع من مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس إلى بورتلاند عندما لاحظ الطيار شيئا غريبا، وهو شخص قادم نحو الطائرة.

وسارع الطيار إلى إبلاغ برج المقابلة بالحادثة الغربية، ولم تتمكن السلطات من اعتقال الرجل إلا عندما صعد على جناح الطائرة.

وكان الرجل قد قفز عن السياج المحيط بالمطار وواصل طريقه نحو إحدى الطائرات.

ووثق فيديو التقطه أحد الركاب الرجل جالسًا على جناح الطائرة النفاثة.

ويظهر مقطع فيديو الرجل يمشي على الجناح قبل أن يجلس عليه، وفي وقت لاحق اعتقلته الشرطة نظرا لفعلته.