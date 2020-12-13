حريق جراء انفجار فى خط أنابيب يغذى مصفاة نفط فى إيران

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق نشب اليوم الأحد إثر تسرب نفطى سببه انفجار فى خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ثانى أكبر مصفاة فى البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأعلن رئيس إدارة الطوارئ فى محافظة تشهار محال وبختيارى جنوب غربى إيران، خوسرو كيانى، فى تصريح لوكالة "مهر" شبه الرسمية، أن الانفجار فى خط أنابيب مارون الذى يغذى مصفاة أصفهان وقع فى مدينة أردل، مشيرا إلى أن النفط تسرب إلى واد يصعب الوصول إليه. وأكد المسؤول أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء التسرب النفطى وقد انطلقت أعمال الترميم، مضيفا أن الحادث ألحق ضررا خفيفا بالبيئة دون وقوع إصابات بين الناس.

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