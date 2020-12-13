الكويت: وصول لقاح كورونا إلى البلاد بعد 10 أيام

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن أن وصول فايزر - بيونتك المضاد لفيروس كورونا إلى الأراضي الكويتية سيكون بعد نحو 10 أيام، مرجحة أن يكون خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الوزارة تواصل العمل على قدمٍ وساقٍ لتجهيز مراكز التطعيم، تمهيدًا لوصول اللقاح واستكمال إجراءات تخزينه، ومن ثم البدء مباشرة بأولى مراحل التطعيم».

في سياق متصل، خلصت آراء طبية إلى أن موانع إعطاء التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مثل موانع أي لقاح، لا سيما أن لكل لقاح موانع تختلف عن غيره من اللقاحات.

وأوضح استشاريون وأطباء في تصريحات لـ الراي أن أبرز الموانع لتلقي تطعيم كورونا تتعلق بالحساسية المفرطة من الأدوية وبعض الأغذية، وليس الحساسية العادية، مع التأكيد على أن بعض الموانع قد لا يكون قطعيًا ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية، نظرًا لعدم انتهاء الدراسات المتعلقة به.

وتزامن ذلك مع تسجيل مؤشر كورونا غيابًا للوفيات، للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مع انخفاض قياسي في الإصابات، إلى 174 وهو الأقل منذ أكثر من 7 أشهر (23 أبريل الفائت)، بنسبة 4.7 في المئة إلى عدد الفحوصات، وكذلك تدني الحالات في العناية المركزة إلى 62 مريضًا، وشفاء 269 مريضًا ليبلغ مجموع المتعافين 142094 شخصًا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة أمس ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» المضاد لفيروس «كورونا»