 شروط الحصول على تمويل من بنك الإمارات بلا كفيل بمميزات تمويل افضل

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عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل من بنك الإمارات بلا كفيل ، يعد بنك الإمارات من اقوي البنوك حيث تم تأسيسه في السبعينات حيث لاق شهرة واسعة ومكانة عالية بين البنوك في الوطن العربي والشرق الأوسط بل وعلى مستوى العالم حيث يقدم العديد من القروض الميسرة للمواطنين في الإمارات والسعودية بمميزات لا يوجد منافس لها من قبل البنوك الأخري حيث يتميز تمويل البنك بفترات سداد طويلة الأجل ومرنة والتي يسعى و يرغب الكثير في الحصول على تمويل شخصي نظرا للظروف التي يعاني منها المواطنين بل وفي العالم بأكمله وخاصة الظروف الاقتصادية السيئة لذا يهدف التمويل من بنك الإمارات الى رفع مستوى المعيشة لكل الأفراد والشباب.

لهذه الأسباب يسعى المواطنين لتقديم على تمويل شخصي لبدء مشروع يساعد على توفير حياة طيبة وكريمة لهم حيث يصل القرض من بنك الإمارات الى ما يقارب ثلاثة ملايين ريال واكثر لقد وضع بنك الإمارات الضوابط والشروط للحصول على التمويل بأسرع طريقة وغير ذلك قدم العديد من القروض الأخري مثل بناء منزل أو تيسير أمور الزواج ولم يقتصر على ذلك بل طرح بنك الإمارات العديد من التمويلات الأخري للشركات والمشاريع الصغيرة سوف نتحدث عنها عبر مقالنا هذا و طريقه الحصول على تمويل بنك الرياضي واهم مميزاته و و خطوات الوصول إليه.

شروط الحصول على تمويل بنك الإمارات ومميزاته

يحرص دائما بنك الإمارات على تقديم افضل التمويلات للعملائه الكرام بمميزات افضل وهي كالاتي:-

يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل الى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

الحصول على فترات سداد للتمويل من بنك الإمارات لأطول فترة تصل الى 60 شهرا أو اكثر.

تمويلات بنك الرياض مطابقة للشريعة الإسلامية وضوابطها.

إعفاء العملاء من الرسوم الإدارية.

يمكن الحصول على تمويل اخر من بنك الأمارات في حالة تسديد التمويل السابق بنسبة 20 %.

يصل هامش الربح السنوي الى 5075 من قيمة القرض.

في حالة واحدة يعفي العميل من السداد وهي حالة الوفاة و حالة العجز حيث تتم الموافقة من قبل البنك لتلك الظروف.

لا يتطلب تحويل راتب و يمكن السداد القرض عن طريق البنك.

يخصص بنك الإمارات جوائز سنوية وشهرية عديدة لعملائه.

اهم الوثائق و الأوراق للحصول على تمويل بنك الإمارات

يسعى بنك الإمارات للتيسير وتسهيل الأمور على المواطنين للحصول على قرض من بنك الأمارات بالمستندات المطلوبة الأتية:-

خطاب من جهة العمل يثبت فيه عملك و قيمة الدخل الشهري. يجب تقديم وصل كهرباء أو ماء. صك ملكية خاص بمحل السكن باسم صاحب التمويل. ألا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على التمويل من بنك الإمارات عن 20 عاما وألا يزيد عن 60 عاما. تقديم وثيقة عمل مر عليها خمس اشهر أو أكثر.

شروط الحصول على قرض بنك الإمارات

أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع العام أو الخاص.

ألا يقل الراتب الشهري عن 1500 ريال شهري.

ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

كيفية التقديم على قرض بنك الإمارات

سوف تصلك كافة المعلومات أون لاين من خلال الأنترنت بدلا من زياره البنك بعد إرسال طلب التمويل للبنك يتم انتظار الرد من خلال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال والعنوان الذي يقيم فيه وتسجيل قيمة الدخل الشهري وتسجيل تاريخ الميلاد وتجديد كافه البيانات المطلوبة المعلن عنها من قبل البنك و ملئها بشكل صحيح حتى تتم الموافقة على قرض بنك الإمارات دبي بعد كل هذه الخطوات سوف يتم إرسال النموذج فعليك الانتظار بالرد من قبل بنك الإمارات دبي الوطني.

وقد خصص بنك الإمارات رقم جوال للاستفسار العملاء والمساعدة على الهاتف برقم 8007547777.

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