نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل والعمال بالإمارات والخدمات الالكترونية المقدمة من قبل الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العمل والعمال بالأمارات العربية المتحدة قد قامت بتوفير الخدمات الالكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وتقوم وزاره العمل بتوفير العديد من الخدمات المتميزة لخدمة المواطنين، والهدف من توفير هذه الخدمات الالكترونية بإمارة دبي هو تحقيق هداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021،وأيضاً لتوفير الوقت والمجهود علي المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية بشكل إلكتروني في أقل وقت ممكن ومواكبة لتقدم التكنولوجي الحالي للعمل علي تطبيق منظومة متكاملة في إمارة دبي، ومن المعروف أن وزارة العمل هي من أهم الوزارات لتي توجد في دولة الأمارات العربية المتحدة التي تعمل علي إدارة القوي العاملة في الإمارات و التي تعمل علي التوجه إلي مراحل جديدة من تنمية الاقتصاد وفق رؤية الإمارات 2021.

وزارة العمل والعمال بالإمارات وأهدافها

العمل علي تعزيز كفاءة سوق العمل.

حماية كلاً من العامل و العمل.

توفير الجودة و الكفاءة والشفافية في العمل.

العمل علي توفير العديد من الدراسات الميدانية والإدارية المتجددة في سوق العمل.

تقديم خدمات متميزة داخل إمارة دبي.

متابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

تقديم التوجيه المهني لقوة العمل الوطنية.

دعم المنشآت والمؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

توفير فرص للابتكار في بيئة العمل .

الإشراف علي فئة عمال الخدمة.

توفير برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الراغبين في العمل.

وزارة العمل و العمال بالإمارات وبعض الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة

تقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية المتكاملة لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين دون الحاجة إلي التزاحم وتضييع الوقت في مكاتب أو مقرات الخدمة ومن ضمن تلك الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة هو ما يلي:

1- خدمات ذات أولوية في وزارة العمل والعمال في دبي ومنها :

إصدار عقد عمل.

إصدار عمل جديد لعامل مساعد.

إصدار تصري عمل جديد.

تجديد تصريح عمل وعقد عمل.

التسجيل في نظام التوطين للباحثين عن عمل.

تسجيل شكاوى عمالية.

طلب تصاريح عمل للمنشآت.

2- وزارة العمل و العمال بالإمارات والخدمات الالكترونية للعمال