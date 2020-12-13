وفيات كورونا فى أمريكا تقترب من 300 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الفيدرالية الأمريكية المعنية بالرقابة على تفشى فيروس كورونا، عن تسجيل نحو 2.3 ألف وفاة وأكثر من 213 ألف إصابة بالوباء فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجى فى الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 213.305 إصابات و2283 وفاة، وأصبحت 15 مليونا و932.116 إصابة مؤكدة، تم رصد قرابة 1.5 مليون منها خلال الأسبوع الأخير، منها 296.818 حالة وفاة. من جانبها، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 2368 وفاة و219.510 إصابات بكورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 16 مليونا و135.597 إصابة منها 298.465 وفاة. وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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