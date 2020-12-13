فرنسا.. 150 وفاة و11533 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 150 وفاة و11533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت السلطات قد أعلنت عن تسجيل 199 وفاة و13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، فيما وثقت يوم الجمعة 627 وفاة و13406 إصابات بالفيروس.
وأظهرت بيانات السلطات الصحية في فرنسا أن عدد المصابين بالعناية المركزة بسبب كورونا انخفض إلى 2871 حالة.
ووفقا لها، يبلغ عدد المرضى في المستشفيات 25239 مريضا، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 57911.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد حدد أهدافا خلال اتخاذه قرارات للحد من تفشي الفيروس، من بينها عدد من المرضى في العناية المركزة أقل من 3000 وحوالي 5000 إصابة يومية لبدء المرحلة الثانية من القرارات اعتبارا من 15 ديسمبر، إلا أن الحكومة قالت إن الهدف الثاني لم يتحقق وأعلنت يوم الخميس عن قيود أكثر صرامة مما كان متوقعا اعتبارا من الثلاثاء القادم.
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