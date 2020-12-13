أسرة ترامب تستعد للحياة خارج البيت الأبيض.. ميلانيا وبارون ينتقلان لـ فلوريدا

زارت ميلانيا قرينة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مؤخرًا مدرسة في فلوريدا لابنها بارون حيث تتطلع السيدة الأولى إلى الحياة بعد أن أنهى الرئيس ترامب فترته الرئاسية.
وقال مصدر لـ "بيدج 6" إن ميلانيا قامت بجولة في مدرسة "باين كريست" في "فورت لودرادل" التي تبعد حوالي 40 دقيقة عن منتجع مار لا جو.
ويُقال إن عائلة ترامب قد غيرت بالفعل عنوانها الرسمي من مدينة نيويورك إلى فلوريدا، حيث سيستقر الرئيس وزوجته ميلانيا وبارون بمجرد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في يناير المقبل.
وسيتم نقل بارون، نجل الرئيس الأمريكي 14 عامًا، إلى مدرسة في فلوريدا ولن ينهي العام في مدرسة سانت أندرو الأسقفية، ويمكن أن تكون مدرسته الجديدة باين كريست، والتي ستدفع لها عائلة ترامب حوالي 35150 دولارًا سنويًا للرسوم الدراسية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدر لمجلة People إن ميلانيا "بحثت في جميع أنحاء مقاطعة بالم بيتش ومقاطعة بروارد المجاورة عن المكان المناسب تمامًا" لبارون.
وقال المصدر "هناك عدة خيارات وسيقررون قريبا".
وتختتم السيدة الأولى حياتها في واشنطن العاصمة، وتقوم بجرد أثاث وفن ترامب في البيت الأبيض، وتسأل عن نوع الموظفين والميزانية التي تحصل عليها بعد 20 يناير، وتفكر في إرثها.
وقال مصدر مقرب من ميلانيا لشبكة CNN الأسبوع الماضي: "إنها تريد فقط العودة إلى المنزل".
وتقوم السيدة الأولى أيضًا بفرز المتعلقات الشخصية لعائلة ترامب، وتحديد ما سيتم إرساله إلى البنتهاوس في برج ترامب في نيويورك، وما الذي سيتم إرساله إلى منتجع مار لا جو، وما يتم تخزينه.
وتجري أعمال الإصلاح في الأحياء الخاصة بترامب في مار لا جو للتحضير لتصبح موطن ترامب الدائم.
وردا على سؤال حول شعور السيدة الأولى بشأن الشائعات بأن الرئيس قد يعلن عن عرض 2024 ، قال المصدر: "قد لا يتم ذلك بشكل جيد".
بينما تتطلع ميلانيا إلى الحياة مرة أخرى في يوم التنصيب في العالم المدني ، يواصل الرئيس معركته للبقاء في البيت الأبيض.
لقد غرد باستمرار عن "انتخابات مزورة" و "تزوير الناخبين".
واليوم الأحد، قال الرئيس لمضيف قناة فوكس نيوز براين كيلميد في مقابلة بثت صباح الأحد: "الأمر لم ينته".
وقال إنه قلق بشأن "وجود رئيس غير شرعي" للولايات المتحدة ، وشبه تزوير الانتخابات المزعوم بالانتخابات في "دولة من العالم الثالث".
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