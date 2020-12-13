روسيا: عودة 825 لاجئا إلى منازلهم في قره باغ منذ السبت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن 825 لاجئا عادوا إلى منازلهم في إقليم قره باغ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة أن دوريات من قوات حفظ السلام والشرطة العسكرية الروسية كانت تضمن أمن اللاجئين أثناء سير حافلاتهم من أرمينيا إلى قره باغ.

وذكر البيان أن مراكز المراقبة التابعة لقوات قوات حفظ السلام الروسية، وعددها 23، تؤمن المتابعة المستمرة للوضع ومراقبة التزام طرفي النزاع في قره باغ بنظام وقف إطلاق النار. وأضاف أن العسكريين الروس يقدمون للأهالي مساعدات إنسانية ويقومون بإعادة بناء منشآت البنية التحتية.

وتم انتشار قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تنفيذا للبيان الذي وقعه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار هناك، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.