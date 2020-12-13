سفير جديد يصل قريبا.. تركيا تقترب من العودة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أكد مقال منشور على صحيفة "هآرتس" العبرية، أن تركيا تتجه للعودة إلى تطبيع العلاقات مجددا مع إسرائيل، ففي الوقت الذي تطبع فيه إسرائيل العلاقات مع دول عربية، ظهرت علامات على تجدد الصداقة مع تركيا.

وقال الكاتب الإسرائيلي زيفي برئيل في مقاله إنه مع استثناء إمكانية حدوث مفاجئات اللحظة الأخيرة، فإن سفيرًا تركياُ جديدًا سيصل إسرائيل قريبا، بعد عامين من استدعاء المبعوث السابق إلى أنقرة، احتجاجا على مقتل فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على حدود غزة.

وأضاف: وفقا للتقارير الواردة من تركيا، فإن السفير الجديد هو أوفوك أولوتاس، 40 عامًا، الذي درس السياسة العبرية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية. أولوتاس ليس دبلوماسيًا محترفًا. كان رئيسًا لمؤسسة "سيتا" للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ستكون هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا معينًا سياسيًا للعمل كسفير في إسرائيل.

شرُح توقيت التعيين للسفير على أنه جزء من جولة عادية من التعيينات وليس خطوة غير عادية. كما تضمنت هذه الجولة تعيين حسن مراد مرجان، أحد مؤسسي حزب أردوغان، العدالة والتنمية، سفيرا للولايات المتحدة. في مقابلة مع هآرتس عام 2003، أثناء صعود أردوغان لمنصب رئيس الوزراء ، كان مرجان متفائلًا.

وقال مرجان: "لا ننوي الانحراف ولو بمقدار بوصة واحدة عن سياسة تركيا الخارجية التقليدية تجاه إسرائيل. كنا دائمًا أصدقاء، ودافعت تركيا دائمًا عن اليهود، حتى فيما يتعلق بالطرد من إسبانيا. نحن نقبل خارطة الطريق [من أجل السلام] كما تفعلوا أنتم، ولا ينبغي أن تقلقوا حيال اتصالاتنا بالدول العربية مثل سوريا أو مع الفلسطينيين، فهي لا تأتي بأي شكل من الأشكال على حسابكم ... هل تركيا حزب العدالة والتنمية ستواصل علاقاتها الجيدة مع إسرائيل؟ هل لديكم ادنى شك؟".

عد عشر سنوات، اعتذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأردوغان في مكالمة هاتفية حظيت بتغطية إعلامية جيدة عن حادثة مايو 2010 المتعلقة بأسطول "مافي مرمرة" إلى غزة، والتي قُتل فيها 10 مدنيين أتراك. كما وافقت إسرائيل على دفع 20 مليون دولار كتعويض.

بعد الاعتذار الإسرائيلي، نشر أولوتاس مقالًا غاضبًا كتب فيه: "دعونا لا ننسى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا لا يعني علاقات مريحة أو متشابكة كما كانت خلال عملية 1997 "، في إشارة إلى اتفاقيات التعاون الأمني ​​الموقعة بين تركيا وإسرائيل. في عام 1996. وأضاف:"على سبيل المثال، لن يتمكن الضباط الإسرائيليون من التجول بحرية حول مقر القيادة العليا التركية. كانت العلاقات الثنائية على شفا الانهيار حتى قبل قضية مرمرة، والاعتذار سيعيد العلاقات فقط إلى المستوى الذي كانت عليه قبل هذه القضية ".

أخطأ أولوتاس، السفير المحتمل في إسرائيل، ومرجان، الذي كان في ذلك الوقت مستشارًا بارزًا لأردوغان، في تقييمهما. تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بسرعة، ولم تعد تركيا الحليف المخلص الذي وصفه مرجا ، وأصبحت قضية مرمرة منعطفا تاريخيا يبدو، حتى الآن، أنه لا سبيل للعودة إلى ما قبله.

لكن يبدو أن عبارة 'لا تقل أبدًا' بدأت مرة أخرى في العمل بسحرها، وتركيا ترسل إشارات ورسائل يجب أخذها في الاعتبار. في أغسطس، بعد أن وقعت إسرائيل اتفاق تطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، هاجم أردوغان ووزارة خارجيته ما أسماه "السلوك المنافق" للإمارات تجاه الفلسطينيين، وهددا بإغلاق سفارة تركيا. في حين لم يتم تنفيذ التهديد التركي، يستمر الغضب من التحالف الإسرائيلي الإماراتي في التأجيج، مصحوبًا باتهام فظ بما لا يقل عن مؤامرة إسرائيلية وعربية ضد تركيا.

وفجأة كانت هناك مفاجأة. بعد يوم واحد من الإعلان عن توقيع اتفاق بين إسرائيل والمغرب، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع أي دولة تريدها"، وفي مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اكتفى بطلب ألا يأتي الاتفاق على حساب الفلسطينيين. فلا مؤامرة ولا نفاق ولا مؤامرة. مجرد مسألة يومية عادية تمامًا.

يمكن للأشخاص الذين يؤمنون بالصدفة أن يزعموا أنه لا توجد علاقة بين التحول التركي وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية كبيرة، على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021. يطالب مشروع القانون الرئيس بفرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا من تمريرها في الكونجرس بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات. يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب محاربة القانون واستخدام حق النقض ضده، لكن يبدو أن الصراع هذه المرة سيكون أصعب مما كان عليه في الماضي.

إن مشروع القانون هذا، إذا أصبح قانونًا، هو نذير لما يمكن أن تتوقعه تركيا في ظل إدارة جو بايدن - وهي تستعد بالفعل للدفاع عن نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعة "يلدريم" التركية، المملوكة لروبرت يوكسيل يلدريم، لتقديم عطاءات لشراء ميناء حيفا ضد شركة إماراتية شريكة في أحواض بناء السفن الإسرائيلية وشركات أخرى. ليس من الواضح ما هي الفرص التي تمتلكها الشركة التركية ، لكن تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا هو شرط أساسي لتعزيز هذه الفرص.

سلسلة الأحداث - إرسال سفير إلى إسرائيل، يظهر "تفاهمًا" للاتفاق بين إسرائيل والمغرب، وهو تكتل تركي قدم مناقصة لميناء حيفا، وأخيرًا، تقارير تفيد بأن رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، زار إسرائيل في نوفمبر- بدأت تبدو كبداية صداقة جديدة؛ ربما ليست جميلة، لكنها واقعية.

اسرائيل من جانبها لا تزال في عجلة من أمرها. ليس من المعروف أن إسرائيل تستعد لإرسال سفير إلى أنقرة، ولا توجد خطط للتعاون العسكري أو غيره من التعاون بين الحكومتين. الذرائع هي الوضع السياسي في إسرائيل، والاستعدادات للانتخابات وفيروس كورونا القوي. هذه الأعذار لا أساس لها على الإطلاق، في ظل سيل الاتفاقات التي توقعها إسرائيل مع الدول العربية. إذا كانت هناك فرصة سانحة لتحسين العلاقات مع تركيا، فإن أي وقت هو الوقت المناسب.