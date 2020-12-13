نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي صيني: لقاح "سينوفارم" لم يتم تداوله في الأسواق الصينية حتى الآن (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادر رونغ هوان، الكاتب الصحفي الصيني، إنه حتى الآن لم يتم تداول لقاح سينوفارم في الأسواق الصينية ولذلك لعدم إعطاءه لرخصة التداول في الأسواق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إعطائه الرخصة خلال ديسمبر الحالي وتحديدًا خلال أسبوع.



وأضاف "هوان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه لا يمكن شراء هذا اللقاح، وفقط يتم إعطاءه للحالات الحرجة المصابة بالفيروس والأشخاص المسافرون للخارج للعمل في شركات صينية خارج الصين.