نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي صيني: لقاح "سينوفارم" لم يتم تداوله في الأسواق الصينية حتى الآن (فيديو) في المقال التالي
وأضاف "هوان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه لا يمكن شراء هذا اللقاح، وفقط يتم إعطاءه للحالات الحرجة المصابة بالفيروس والأشخاص المسافرون للخارج للعمل في شركات صينية خارج الصين.
هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.