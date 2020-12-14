إطلاق نار بمحيط كنيسة في نيويورك.. جريح واعتقال المهاجم

أصيب شخص على الأقل خلال إطلاق للنار في محيط كنيسة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أفاد مراسل دوت الخليج، الأحد.
وأفادت شرطة نيويورك أن شخصا أصيب برصاصة أطلقت في كاتدرائية سانت جون في حي هارلم مساء الأحد، مشيرة إلى أن إطلاق النار حدث قبل الساعة الرابعة عصرا بقليل، بحسب ما وردها من تقارير.
وقالت مصادر أمنية أميركية إن المهاجم شوهد وهو يطلق النار في محيط الكنيسة، قبل أن يلقي ضابطين القبض عليه في مكان الحادث.
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