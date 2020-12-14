عاجل ..  الشرطة الأمريكية تقتل مسلحا أطلق النار على حفل قرب منهاتن

جدة - نرمين السيد - وتعرضت نيويورك الجمعة الماضية لحادث دهس حيث أكدت شرطة نيويورك وقوع إصابات جراء، دهس سيارة حشدا من المحتجين المنتمين إلى حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية فى حى مانهاتن.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الشرطة تأكيدها أن امرأة كانت وراء عجلة قيادة السيارة، التى دهست الحشد المؤلف من نحو 50 متظاهرا بعد ظهر الجمعة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة.
وذكرت الشرطة، حسب الصحيفة، أن سائقة السيارة اعتقلت ولم تتضح دوافعها بعد، وما إذا كانت ستواجه اتهامات جنائية.
ونصحت الشرطة المواطنين، عبر حسابها فى "تويتر"، بالابتعاد عن موقع الحادث.
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