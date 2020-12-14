إطلاق نار خارج كنيسة بولاية نيويورك الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن مسلحًا فتح النار على عدة أشخاص خارج كنيسة بحي مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إن الشرطة الأمريكية أطلقت النار على منفذ الحادث الذي أطلق النار على المارة خارج كنيسة القديس جون بغرب مانهاتن.