عمره 3200 سنة.. مجلة علمية: اكتشاف كنز مصري في إسرائيل

تسبب انهيار حضارات العصر البرونزي (من 3000 ق.م وحتى 1200 ق.م) الرائدة حول شرق البحر الأبيض المتوسط في نقص في الفضة، نتج عن ذلك ظهور "النقود القذرة" الأصلية، قبل اختراع العملات المعدنية بمئات السنين.

وبحسب تقرير مجلة "لايف ساينس" العلمية، كشف النقاب عن "التزوير القديم" من قبل عالمة الآثار تسيلا إيشيل، ثم طالبة الدكتوراة في جامعة "حيفا"، والتي درست التركيب الكيميائي ثم طالبة الدكتوراه في جامعة حيفا، والتي درست التركيب الكيميائي لـ 35 كنزًا مدفونًا من الفضة من العصر البرونزي عثر عليها في المواقع الأثرية في جميع الكيان الصهيوني.

في ثمانية من الكنوز - التي يرجع تاريخها إلى وقت "انهيار العصر البرونزي المتأخر''، عندما عانت أقوى ممالك المنطقة من زوال عنيف في كثير من الأحيان - تم تحطيمها عمدًا، مع استبدال سبائك أرخص من النحاس بالكثير من الفضة والجزء الخارجي سطحه يشبه الفضة النقية.

ولأن الكنوز تعود إلى الفترة التي حكمت فيها مصر القديمة المنطقة، التي كانت تُعرف آنذاك باسم كنعان، يعتقد الباحثون أن هذا الخداع نشأ مع الحكام المصريين، ربما لإخفاء حقيقة أن إمداداتهم من الفضة الثمينة المستخدمة على نطاق واسع كعملة كانت تنهار.

لم يكن لدى كنعان خامات الفضة الخاصة بها، وكان لابد من استيراد المعدن الثمين. لكن يبدو أن تجارة الفضة قد انتهت بسرعة عندما بدأت الممالك المجاورة في الانهيار بين حوالي 1200 و 1150 قبل الميلاد.

قالت إيشيل للمجلة: "كان هناك نقص في الفضة، ربما بسبب انهيار العصر البرونزي المتأخر. التزوير استمر بعد أن غادر المصريون كنعان ، لكنهم على الأرجح هم من بادروا إلى ذلك".

قبل وقت طويل من اختراع العملات المعدنية، ربما في مملكة ليديا في غرب آسيا الصغرى حوالي القرن السابع قبل الميلاد، كانت الفضة تستخدم على نطاق واسع كعملة في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​القديم.

تم تقييم المعدن الثمين من خلال وزنه، إما من قصاصات من الفضة وقطع المجوهرات المكسورة لكميات صغيرة أو سبائك كاملة بكميات أكبر. استخدم الذهب أيضًا كوسيلة للتبادل، ولكنه كان أكثر ندرة وأغلى ثمنًا في معظم المناطق، بينما كانت الفضة أقل تكلفة وأكثر شيوعًا.

حدد البحث الذي أجرته إيشيل وزملاؤها، الذي سينشر في عدد يناير 2021 من مجلة "العلوم الأثرية- Journal of Archaeological Science"، اثنتين من أقدم الكنوز الفضية المزيفة: واحدة من بيت شين في شمال إسرائيل والأخرى من مجيدو، وهي مدينة كنعانية تشتهر بها عدة معارك قديمة أطلق عليها اسم هرمجدون في الكتاب المقدس المسيحي لحرب أسطورية في نهاية العالم.

وقالت إيشيل إن كلا الكنزين يعودان إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، عندما حكمت المملكة الحديثة في مصر كنعان بعد الغزو لمدة 300 عام تقريبًا.

كان كنز بيت شين من الفضة، الذي يزن حوالي 5.5 أوقية (157 جرامًا)، يحتوي على سبائك من 40 ٪ فقط من الفضة، والتي كانت مخلوطة بالنحاس ومعادن أخرى رخيصة. كان للسبائك سطح فضي مخصب لكن قلبًا غنيًا بالنحاس قد يكون قد تم تحقيقه عن طريق تبريد السبيكة ببطء بعد صهرها وسكبها.

كان كنز مجيدو، الذي يزن 3.4 أوقية (98 جرامًا) يحتوي على كمية أقل من الفضة- حوالي 20 ٪. لكن التقليل تم إخفاءه من خلال إضافة عنصر الزرنيخ المعدني، والذي يعطي لمعانًا فضيًا للنحاس.

قالت إيشيل إن كلتا الطريقتين في خلط الفضة كانا سيستغرقان قدرًا كبيرًا من العمل والمعرفة لتحقيقهما. "كلاهما طريقتان متطورتان للغاية، لكن كان من الممكن أن تكون [طريقة] الزرنيخ أسهل."

انهيار العصر البرونزي المتأخر

تشك إيشيل في أن ممارسة خلط الفضة المستخدمة كعملة أصبحت مقبولة ثم انتشرت مع استمرار نقص الفضة في كنعان.

قالت "أعتقد أن الأمر ربما بدأ كتزوير أو تزييف، ثم ربما أصبح تقليدًا بمرور الوقت. لا أعتقد أنه يمكنك إنتاج خامات الفضة والنحاس والزرنيخ لأكثر من 250 عامًا من دون أن يلاحظها أحد، لأنها تتآكل [بالتحول إلى اللون الأخضر] بمرور الوقت".

وقالت إن الممارسة القديمة المتمثلة في تقطيع سبائك الفضة تظهر أيضًا في نفس الوقت تقريبًا، وربما كانت طريقة للتحقق مما إذا كانت السبائك فضية على طول الطريق وليس النحاس في قلبها.

بعد ثلاثة قرون تقريبًا، عندما بدأت قوى جديدة مثل الآشوريين الجدد والفرس والمستعمرات اليونانية في السيطرة على المنطقة، استعادت الفضة الخام المستخدمة كعملة نقائها، وفقًا للدراسة.

كتب الباحثون منذ منتصف القرن العاشر قبل الميلاد:"كانت الفضة نقية ... مما يشير إلى استيراد الفضة على نطاق واسع غير معترف به سابقًا".

كانت أسباب انهيار العصر البرونزي المتأخر منذ حوالي 3200 عام في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​موضع نقاش ساخن.

ألقي اللوم على الاضطرابات الاقتصادية والجفاف والانفجارات البركانية والزلازل والقرصنة في النهاية المفاجئة للعديد من الممالك القوية في المنطقة، بما في ذلك انهيار الإمبراطورية الحيثية في الأناضول، ونهاية الفترة المصرية القديمة للمملكة الحديثة، وسقوط الثقافة الميسينية في اليونان.