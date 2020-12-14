المملكة المتحدة تسجل 18447 حالة إصابة جديدة بـ كورونا و144 وفاة

أبلغت بريطانيا اليوم الأحد عن 18447 حالة إصابة بفيروس كورونا و144 حالة وفاة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي، ما يمثل انخفاضًا في إحصاءات يوم السبت، وفقًا لبيانات حكومية.

وبلغت الوفيات اليوم حوالي 138 في إنجلترا، وأربع حالات جراء الاصابة بفيروس كورونا في أيرلندا الشمالية واثنتان في اسكتلندا، وفقا لموقع "سكاي نيوز" البريطاني

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وسجل الرقم الحكومي الرسمي للوفيات في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي، عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة الآن 64170. وارتفع إجمالي الحالات على مدار الأيام السبعة الماضية بنسبة 19.1 ٪ - أو 20245 - عن الأسبوع السابق، مع اختبار 126163 شخصًا إيجابيًا.