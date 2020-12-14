المملكة المتحدة تسجل 18447 حالة إصابة جديدة بـ كورونا و144 وفاة

وبلغت الوفيات اليوم حوالي 138 في إنجلترا، وأربع حالات جراء الاصابة بفيروس كورونا في أيرلندا الشمالية واثنتان في اسكتلندا، وفقا لموقع "سكاي نيوز" البريطاني
وسجل الرقم الحكومي الرسمي للوفيات في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي، عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة الآن 64170.
وارتفع إجمالي الحالات على مدار الأيام السبعة الماضية بنسبة 19.1 ٪ - أو 20245 - عن الأسبوع السابق، مع اختبار 126163 شخصًا إيجابيًا.
وهذا الارتفاع هو الذي يغذي المخاوف من أن بعض المناطق، مثل لندن، التي قد تنتقل إلى المستوى الأعلى من القيود عند مراجعة القواعد الخاصة بإنجلترا الأسبوع المقبل.
وتراجعت الوفيات في المملكة المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 2 ٪ ، مع تسجيل 61 وفاة أقل، عند 2941.
ومن المقرر أن يتم إطلاق لقاح فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل عندما تبدأ بعض جراحات الممارس العام في دعوة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا للحصول على اللقاح.
وهناك شق رئيسي آخر في خطة الحكومة الخاصة بالفيروس المستجد "كورونا" - الاختبار الجماعي الشامل للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض - وهو التكثيف أيضًا.
واعتبارًا من يوم الاثنين، يمكن لما مجموعه 67 سلطة محلية في المستوى 3 بدء برامج الاختبار المحسنة باستخدام اختبارات التحول السريع، وفقا لـ سكاي نيوز"
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