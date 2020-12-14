وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 296 ألفا

وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 296 ألفاقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "الأحد" إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 15 مليونا و932 ألفا و116 حالة، بزيادة 213 ألفا و305 حالات عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 296 ألفا و818 حالة بعد تسجيل 2283 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.