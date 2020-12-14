واشنطن بوست تكشف هوية مخترقي مواقع حكومية أمريكية

اتهمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الإثنين، جواسيس روس بالوقوف وراء عملية محاولة اختراق مواقع حكومية أمريكية.

ويراقب المتسللون المدعومون من قبل حكومة أجنبية حركة البريد الإلكتروني الداخلية في وزارة الخزانة الأمريكية والوكالة التي تقرر سياسة الإنترنت والاتصالات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووقعت عملية اختراق لبرنامج مكتب NTIA مايكروسوفت أوفيس 365، وقالت المصادر إن رسائل البريد الإلكتروني للموظفين في الوكالة تمت مراقبتها من قبل المتسللين لعدة أشهر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت: "إن حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، ونحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الوضع".

وهناك قلق داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مماثلة لاقتحام وكالات حكومية أخرى، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ولم يذكر الناس أي وكالات أخرى.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن "الاختراق خطير للغاية لدرجة أنه أدى إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يوم السبت".

ولم يرد متحدث باسم مايكروسوفت على الفور على طلب للتعليق.

المتسللون "متطورون للغاية'' وتمكنوا من خداع ضوابط المصادقة لمنصة مايكروسوفت، وفقًا لشخص مطلع على الحادث، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يُسمح لهم بالتحدث إلى الصحافة.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر: "هذه دولة قومية" مضيفا "نحن فقط لا نعرف أي واحد حتى الآن"

النطاق الكامل للاختراق غير واضح، ولا يزال التحقيق في مراحله الأولى ويشمل مجموعة من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وفقًا لأشخاص الثلاثة المطلعين على الأمر.

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي والمعروف باسم CISA ووكالة الأمن القومي الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وتم طرد مدير وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية ، كريستوفر كريبس ، في تغريدة نشرها دونالد ترامب في 17 نوفمبر.