دولة إفريقية تعلن وفاة رئيس حكومتها عقب تشخيصه بـ كورونا

أعلنت مملكة إسواتيني الإفريقية، وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني، وذلك عقب تشخيصه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت حكومة البلاد في تغريدة على تويتر: "يعلن أصحاب الجلالة عن وفاة دولة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني".

وذكرت الحكومة أن أمبروز توفى بمستشفى في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز الـ 53 عاما، دون الكشف عن سبب الوفاة.

ويأتي ذلك بعد أربعة أسابيع من الإعلان رسميا عن تشخيص إصابة رئيس حكومة المملكة المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند بفيروس "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، تواجه منظمة الصحة العالمية اتهامًا خطيرًا بالتآمر مع وزارة الصحة الإيطالية، في التغطية على تقرير يكشف سوء إدارة البلاد في بداية وباء كورونا المستجد، بهدف المداراة على أعداد الوفيات، وفق ما أفادت به صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تغرق في الوباء، وفق التقرير الذي أعده عالم بمنظمة الصحة العالمية يدعى فرانشيسكو زامبون و10 من زملائه في أوروبا.

نُشرت الوثيقة على موقع منظمة الصحة العالمية لأول مرة في 13 مايو الماضي، قبل إزالتها في اليوم التالي، كما ذكرت صحيفة "الجارديان".

وقال التقرير المؤلف من 102 صفحة إن خطة مكافحة الوباء الإيطالية لم يتم تحديثها منذ عام 2006، وبسبب عدم الاستعداد، كانت الاستجابة الأولية من المستشفيات "مرتجلة وفوضوية".

وأضاف التقرير أن الأمر استغرق وقتًا حتى تفيق إيطاليا أمام الوباء.

تزعم الوثيقة أنها أزيلت بناءً على طلب رانييري جيرا، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية.