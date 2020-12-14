الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق النار قرب كنيسة في نيويورك

قالت الشرطة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، الأحد، إنها أطلقت النار على مسلح مما تسبب بإصابته بجروح بالغة، بعد أن أطلق الرجل النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة لحضور حفل غنائي.

وأفاد شهود عيان بعدم إصابة أي شخص. وقالت متحدّثة باسم شرطة نيويورك إن رجال الشرطة ردوا على مصدر النيران بعدما بدأ الرجل بإطلاق النار. وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس إن الرجل "تعرّض لإصابة بالغة وهو قيد التوقيف".

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن الرجل أطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا (16:00 ت غ).

وقالت مراسلة الوكالة: "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقا مدوية"، وتابعت: "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار".

وأضافت المراسلة: "شاهدت الطلقات ولذت بالفرار. هربت حفاظا على حياتي". وقالت الشاهدة مارتا ستولي إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل أن يصب برصاص الشرطة.

وصرّحت لفرانس برس: "كان يطلق النار من دون أن يصوّب على أحد"، مضيفة أنه كان يصرخ "أطلِقوا النار علي، اقتلوني".

وقال الضابط إدوارد رايلي، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك، ولكالة رويترز، إن المهاجم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، نُقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وأظهرت صور لرويترز المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويحمل مسدسا في كل يد، كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.