أمريكا تعطى الضوء الأخضر لبدء التطعيم ضد كورونا

وأكدت المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، الأحد، أن مديرها، روبرت ريدفيلد، وقع على التوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الخاصة بممارسات التلقيح التابعة للمؤسسة والتى تدعو إلى بدء إعطاء لقاح "فايزر" للمواطنين فوق سن الـ16.
وأعرب ريدفيلد عن فخره إزاء هذا الإجراء، مؤكدا أن أوائل المشاركين فى حملة التطعيم سيتلقون اللقاح صباح يوم غد الاثنين.
وصادقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرا على بدء استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ، ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للخطر الأسبوع القادم.
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