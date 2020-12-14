بنما تعلن تعلبق رحلات الخطوط الجوية الفنزويلية

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيان: إنها "اتخذت هذا الإجراء بعد أن قيدت فنزويلا حركة إحدى شركات الخطوط الجوية البنمية، بينما طالبت فى الوقت ذاته بزيادة المداخل ونقاط الوصول فى بنما لشركات الخطوط الجوية الفنزويلية".
وأضافت أن "التعليق سيطبق اعتبارا من الأحد حتى تتلقى بنما معاملة متساوية وعادلة".
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