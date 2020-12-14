وفاة رئيس وزراء دولة إفريقية بعد إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت حكومة البلاد، الأحد، فى بيان صدر عن نائب رئيس الوزراء، ثيمبا إن ماسوكو، أن دلامينى توفى "فى غير أوانه" بمستشفى فى جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 53 عاما، دون الكشف عن سبب الوفاة.

ويأتى ذلك بعد أربعة أسابيع من الإعلان رسميا عن تشخيص إصابة رئيس حكومة المملكة المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند بمرض "كوفيد-19" الذى يسببه فيروس كورونا.