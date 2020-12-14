تفاصيل إطلاق نار على كنيسة في نيويورك الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل مسلح عقب إطلاقه النار في اتجاه كاتدرائية القديس يوحنا في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت الشرطة إن الشخص المسلح أطلق النار في اتجاه المصلين في الكاتدرائية، وذلك بواسطة مسدسين.

وصرح مصدر في الشرطة أن ضابطين من شرطة نيويورك ورقيب كانا موجودين في مكان الحادث وفتحوا النار على المسلح، وأصيب في رأسه، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وكشف المتحدث باسم الشرطة في المدينة أن إطلاق النار حدث وقت تواجد حفل على سلم الكنيسة، مشيرا إلى اشتباك القوات مع المسلح ما أسقطه قتيلا.

وذكر مصدر في الشرطة أن منفذ الهجوم شخص في الخمسينات من عمره، حيث توفى داخل المستشفى عقب إصابته بطلق ناري.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة بأن مسلحًا فتح النار على عدة أشخاص خارج كنيسة بحي مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إن الشرطة الأمريكية أطلقت النار على منفذ الحادث الذي أطلق النار على المارة خارج كنيسة القديس جون بغرب مانهاتن.