تهديد بالإضراب والتصعيد.. لبنان على شفا الانفجار بسبب الدعم

هددت النقابات في لبنان، بالتصعيد والإضراب، وذلك للإعتراض على خفض دعم السلع الأساسية، مع تحذيرات من تأثير ذلك على انقطاع بعض السلع في البلاد.

ومن جانبه قال رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "اتخذنا القرار بالذهاب إلى التصعيد والتحرك والإضرابات. أي طرح أو أي كلام عن رفع الدعم إن لم يكن محميًا بتشريعات تحمي المواطن فلن نقبل به".

وأضاف أن: "موضوع المحروقات متصل بكل شأن من شؤون المواطن اللبناني، وعلى الدولة التفكير بالإجمال. نحن في أزمة حقيقية"، مشيرا إلى أنه: "شاركنا في اجتماعات السراي المتعلقة بالدعم، لكننا لم نفهم شيئًا إلا ما معناه أننا في أزمة واقتربنا من الخط الأحمر".

فيما أطلق عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، تحذيرا من أن تخفيف الاستيراد يعني وقف العجلة الاقتصادية، معتبرًا أنه "إذا لم نجد حلًا سندخل في أزمة ونحن بحاجة لمصارحة المواطن".

ومن ناحية أخرى، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اللبناني، بسبب تراجع التحويلات المالية بالعملة الصعبة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية.

وانطلقت المناقشات الأسبوع الماضي، وذلك لترشيد الدعم، وهو ما رفع التحذيرات من أزمات تترتب عليه، أبرزها ارتفاع سعر البنزين ما يعني ارتفاعًا في تكلفة النقل، وبالتالي ارتفاعًا في أسعار سلع أساسية.

وأثرت أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على مختلف القطاعات، إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، بينما يتم تداول سعر الصرف في السوق السوداء بـ8200 ليرة للدولار الواحد.