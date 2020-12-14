رجل يرقص على جناح طائرة.. أنظر ماذا حدث له.. فيديو

أصيب شخصا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عقب سقوطه من على جناح طائرة، عقب تسلقه الطائرة والرقص.

وتعود الواقعة وفق ما نقلته صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، عقب قيام شخص بالقفز على سور مطار لاس فيجاس الأمريكي، والتسلق على جناح طائرة، وخلع حذائه والرقص، حتى سقط من على جناح الطائرة مصابا.

ونشرت راكبة على متن الطائرة، شريط فيديو للشاب وهو يرقص على جناح الطائرة قبل أن يسقط.

وكانت الطائرة تستعد للإقلاع إلى من ولاية نيفادا إلى ولاية أوريغون الأمريكية، وحاولت السلطات الأمريكية القبض على الشخص.

وقامت راكبة ببث فيديو الحادث المروع على موقع "تويتر"، وغرد مستخدم على "تويتر"، يدعى جاستن ماكفايدن، قائلًا: "جدي على متن رحلة جوية من لاس فيغاس وأرسل لي للتو هذه الصورة لرجل صعد إلى جناح الطائرة".

وقالت الشرطة إن الرجل نُقل إلى المستشفى بعد وضعه قيد الحبس الاحتياطي.