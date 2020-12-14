لقاح فايزر يصل إلى كندا.. وترودو يعلن موعد بدء التطعيم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن أول لقاح فايزر ضد فيروس كورونا وصل إلى كندا، الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم الاثنين.
وقال ترودو على حسابه في تويتر: "وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا". ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح.
وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعا عبر كندا. وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.
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