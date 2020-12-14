مصرع 14 شخصا فى غرق مركب مهاجرين قبالة فنزويلا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قالت الحكومة فى بيان إن خفر السواحل عثر على 11 جثة بعد ظهر السبت، و"اليوم تمكنا من العثور على ثلاث جثث على الشاطىء، اثنتان لشخصين ذكرين بالغين وواحدة لامرأة".

وكان خفر السواحل الترينيدادى قد ذكر السبت أنه تبلّغ من السلطات الفنزويلية "العثور على 11 جثة فى ذلك اليوم فى المياه بالقرب من بلدة غويريا الساحلية الفنزويلية" فى ولاية سوكرى شمال شرقى البلاد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القارب أبحر فى 6 ديسمبر وكان يقل أكثر من 20 شخصا. وأفاد النائب المعارض عن ولاية سوكرى روبرت ألكالا لفرانس برس أن المهاجرين إلى ترينيداد غالبا ما يستخدمون قوارب متهالكة ومحملة بأوزان كبيرة.

وأضاف أن المركب انطلق من فنزويلا فى 6 ديسمبر باتجاه ترينيداد حيث يعتقد أن ركابه أوقفوا ورحّلوا إلى بلادهم على متن المركب نفسه فى إطار تدابير مطبّقة للحد من أعداد الفنزويليين الهاربين من بلادهم نتيجة الأزمة الاقتصادية.