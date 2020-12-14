كندا تعلن وصول أول دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا .. والتطعيم اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو على صفحته فى "تويتر": "وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا".
ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن فى التطعيم باللقاح.
وستذهب الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألف إلى 14 موقعا فى كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن فى منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون فى مجال الرعاية الصحية، فى مقدمة أول من يحصل على اللقاح.
وسجات كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 13.500 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء.
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