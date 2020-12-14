اشتباكات وقتيل.. تدخل عاجل من الجيش التونسي

تدخل الجيش التونسي، لفض النزاع القبلي، الذي تعرضت له منطقة دوز في محافظة قبلي، ومنطقة بني خداش من محافظة مدنين، بسبب قطعة أرض.
واستخدم الأهالي في النزاع بينهم الأسلحة والعصى والحجارة، ما أسفر عن سقوط قتيل و60 جريحا، فيما ذكرت مصادر محلية أن الاصابات بين خطيرة ومتوسطة.
ووفقا لقناة نسمة التونسية، فإن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، وجه كلا من وزير الداخلية والدفاع، بعقد خلية أزمة، للوقوف على الوقائع.
فيما دعا البرلمان التونسي، الأهالي إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء الدعوات التي من شأنها إشعال الموقف.
وأعلنت الداخلية التونسية التنسيق مع واليي المدينتين، لدعوة الأطراف إلى التحلي بالهدوء، وعدم التصعيد، والاحتكام للقانون.
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