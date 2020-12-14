16 إصابة جديدة بـ كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وأضافت "اللجنة"، فى بيانٍ لها، أن 14 من بين الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فى حين تم تسجيل حالتين جديدتين منقولتين محليا فى إقليم هيلونغجيانغ.

كورونا فى الصين

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 14 حالة فى اليوم السابق ، لافتة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البر الرئيسى بكورونا بلغ حتى يوم السبت 86741 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.