البرازيل .. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة و280 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية البرازيلية يوم الأحد عن تسجيل نحو 280 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.





وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكترونى عن رصد 279 وفاة و21.825 إصابة جديدة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 686 وفاة و43.900 إصابة فى اليوم السابق. وأصبح إجمالى عدد الإصابات بالوباء التى سجلت فى البرازيل منذ بداية الجائحة ستة ملايين و901.952 إصابة مؤكدة منها 181.402 حالة وفاة وخمسة ملايين و982.953 حالة شفاء. وتحتل البرازيل المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا فى العالم من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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