مجلس الأمن يدين الهجوم الحوثي على منشأة نفطية بجدة

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بشدة الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي في اليمن على منشأة نفطية في مدينة جدة السعودية، الشهر الماضي.

ووقع انفجارا الشهر الماضي تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضحت السلطات السعودية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأدانت المملكة بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأكدت المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.