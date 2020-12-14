السعودية تكشف الأثار الجانبية للقاح كورونا

كشف الدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء في السعودية، عن بعض الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال المسئول السعودي وفق ما نقلته صحيفة عاجل إن لقاح كورونا أصبح لديه بعض الأعراض الجانبية مثل بقية اللقاحات، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وألم في موضع الحقن، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان.

وأضاف أن لقاح كورونا سيكون عبارة عن جرعتين الفارق بينهما 20 يوما، حيث يجب الالتزام بالمواعيد حتى ينجح هذا اللقاح.

وتابع: "نطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك قلقًا".

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، آمن، نافيًا الشائعات التي تفيد بأن اللقاح يسبب العقم للرجال والنساء.

وقال العبد العالي في مؤتمر صحفي: "لا صحة للشائعات التي تحدثت عن أن من يأخذ لقاح فيروس كورونا لا يستطيع التبرع بالدم مدى الحياة، إضافة إلى تسبب اللقاح بالعقم للرجال والنساء، وأن على المرأة التي تأخذ التطعيم ألا تحمل فترة طويلة".