قرض الزواج بنك التسليف《 بالتفاصيل 》 هل تغيرت شروط الحصول على القرض؟

بنك التنمية الاجتماعي قدم قرض الزواج بنك التسليف المقدر ب 60 الف ريال ،هو أحد القروض الاجتماعية التي تساهم في تخفيف العبئ عن الشباب الراغب في الزواج أو لتحسين دخله من خلال عدة قروض لأهداف أسرية و أهداف تجارية، وضع بنك التنمية عدة شروط لتمويل الزواج ومنها أن يكون راتب المقترض لا يزيد عن عشرة ألاف ريال، يتم تمويل راغب الزواج والاقتراض بسبب الزواج بمبلغ 30 الف ريال إن كان عمر المقترض يسمح بمدة تسديد القرض قبل بلوغة سن التقاعد او وفق شروط ومبلغ أقل من ٣٠ ألف ريال.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

أن تكون الزوجه سعودية الجنسية أو تحمل هوية دول التعاون.

ألا يزيد راتب المقترض عن عشرة آلاف ريال.

ألا يزيد عمر المقترض عن 70 عام .

ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عام.

أن يكون الزواج للمرة الأولى.

إن كانت الزوجه من جنسيه غير المذكورة أعلاه فيشترط وجود موافقة رسمية على هذا الزواج من الجهات المختصة.

شروط قرض الزواج بنك التسليفهل تغيرت شروط بنك التنمية لقرض الزواج ؟

هناك بعض الاستثناءات ومنها الزواج للمرة الأولى فيمكن الاقتراض إن توفت الزوجه الوحيدة، يمكن الاقتراض إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول الدخول بها، يجب إحضار عقد زواج رسمي موثق ولم يمضى عليه أكثر من عامين، أن يكون تاريخ عقد النكاح بالتاريخ الهجري وليس التاريخ الميلادي.

لذا فإن الشروط لم تتغير ولكن عدلت لتتناسب مع قاعدة كبرى مع مد السن ليصبح سن المقترض قوق ال 60 عام وهو لم يكن موجود قبل التعديلات التي طرأت على شروط قبول القرض.

التعديل الثاني وهو رفع الحد الأدنى للراتب للمقترض من عشرة آلاف ريال إلى 12.500 ألف ريال وهنا لشمول فئة أكبر من المقترضين.

قيمة قرض الزواج الأعلى

يصل مبلغ القرض إلى 60 ألف ريال ويمكن الجمع بينه وبين المنتج الجديد لنفاذالمنتج الجديد لنفاذ، شرط أن يكون العمر مع نهاية القرض لا يتجاوز العمر المحدد و للأشخاص لمن هم 60 عام وحتى 65 يتم تخيرهم بين أن يتم تعليه قيمة القسط الشهري مع وجود الضمانات المالية الكافية التي تؤكد إلتزام المقترض بالتسديد وبين نقص مبلغ التمويل إلى الحد الأدنى وهو بين 30 ألف ريال أو 18 ألف ريال أو كما يسمح به الوقت المتبقى.

التقديم والأوراق المطلوبة

التقديم إلكترونيا من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعيموقع بنك التنمية الاجتماعي، بعد توفر كافة الشروط المطلوبة، مع إحضار الأوراق اللازمة وهي صورة من الهوية الوطنية سارية للمقترض وكذلك صورة من بطاقة الهوية الوطنية للكفيل سارية، رقم الجوال المسجل به في أبشر أي يلزم أن تكون ضمن المسجلين على أبشر، خطاب من جهة العمل موضح فيه الراتب الشهري، رقم الآيبان الشخصي، رقم وثيقة الزواج.