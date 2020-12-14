الصحة العالمية: 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بكورونا لهذا السبب

وشدد على أن هذه العناصر أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان الأكثر نموا.
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مرفقا صحيا من كل 3 حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.
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