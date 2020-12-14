كوريا الجنوبية تتأهب لمكافحة تفشي إنفلونزا الطيور المهاجرة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها تسرع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن البلاد رصدت 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في جميع الأنحاء خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سول، وفقا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.

وفي تحرك يتماشى مع جهود منع تفشي الفيروس، أعدمت كوريا الجنوبية 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها، بما يشمل 3.3 مليون دجاجة و863 ألف بطة و1.6 مليون طائر سمان.. وأعدمت السلطات المحلية الدواجن داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزارع المصابة.

وتعد إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض معدية للغاية ويمكنها أن تجعل الطيور المصابة مريضة بشدة وقد تؤدي إلى النفوق.