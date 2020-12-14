مستشار بايدن للأمن القومى يدين إعدام الصحفى روح الله زام ويتوعد نظام طهران

جدة - نرمين السيد - وقال سوليفان، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "يعد إعدام الصحفى روح الله زم، والذى حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة، وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكا مروعا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني".
وأضاف "سننضم إلى شركائنا فى المناداة والوقوف فى وجه انتهاكات إيران".
يشار إلى أن المحكمة العليا الإيرانية، كانت قد أيدت الحكم بالإعدام على المعارض روح الله زام، الذى تتهمه طهران بأنه تجسس لصالح فرنسا.
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